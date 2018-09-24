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Самые невероятные капсулы времени
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Самые невероятные капсулы времени 

Рамблер 5 часов назад
В 1983 году во время технологической конференции в Аспене, штат Колорадо, была закопана капсула времени. Туда поместили различные предметы участники конференции, а самой главной вещью была компьютерная мышь, которую заложил в капсулу Стив Джобс. Четырёхметровую капсулу должны были поднять из-под земли спустя 20 лет, однако в двухтысячных её попросту потеряли и не смогли найти. Но в 2013 году капсулу всё-таки откопали. Наградой исследователям стали находки из восьмидесятых, но больше всего их порадовала упаковка пивных банок.
Капсула Парижской оперы была заложена в 1907 году. В неё положили граммофон и 45 восковых пластинок, которые можно было прослушать на устройстве. Заложившие капсулу люди предусмотрительно вложили инструкцию по использованию граммофона, предположив, что через век техника сильно изменится. Спустя столетие исследоватедли достали капсулы и целый год аккуратно доставали содержимое, которое оказалось повреждено. И 9 декабря 2008 года эти исторические записи проиграли в историческом здании оперы, а потом переписали на современные носители.
А какие ещё капсулы времени удалось вскрыть? Смотрите видеосюжет и узнайте, какие приветы передали нам из прошлого предки.
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