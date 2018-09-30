В Китае создали «острую» статую петуха

На одной из улиц китайского города Линьи появился своеобразный памятник: огромный шестиметровый петух радует глаз прохожих.

Причем «птица» сделана из необычного материала: новая достопримечательность создана из перчиков чили. Только ноги разноцветного пернатого выполнены из кукурузных початков, а тело, голова, крылья и хвост целиком собраны из красных и зеленых перчиков.

Причем создали «скульптуру» не просто так, а по случаю очень хорошего урожая перца.

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Надо отметить, что перец чили в городе Линьи в большом почете: именно здесь выращивают эту культуру в больших количествах, обеспечивая перцев практически всю страну.