Самый необычный забор в мире

Все началось в далеком 1999 году. Тогда четыре девушки отмечали в баре Рождество, а выйдя из него под утро, повесили свои лифчики на забор. Так появился Забор Бюстгальтеров Кардрона, что в Центральном Отаго, Новая Зеландия.

Странно, но вид развевающихся на ветру лифчиков вдохновил других женщин оставлять свое нижнее белье на заборе, и уже к концу февраля 2000 года к первым четырем присоединилось еще 60. С тех пор забор пополняется все большим и большим количеством белья. Сейчас там тысячи лифчиков, а сам забор давно стал своеобразной туристической достопримечательностью.

1. Популярность Забора Бюстгальтеров быстро росла, и каждые новые прибывающие туристки считали свои долгом дополнить коллекцию. К сожалению, не все местные жители были этим довольны.

2. Некоторые считают вид забора оскорбительным и даже слишком опасным для водителей на этой дороге.

3. С годами все эти бюстгальтеры несколько раз снимали с забора, но каждый раз они возвращались снова.

4. Первая попытка «очистки» была сделана уже через пару месяцев после того, как появились первые лифчики. Еще одна попытка произошла в октябре 2000 года, когда несколько неизвестных сняли с забора примерно 200 бюстгальтеров.

5. Но коллекция снова начала пополняться. 28 апреля 2006 года местный совет определил этот забор как «уродство» и «опасное для движения» место и приказал снять все бюстгальтеры. Однако позднее, во время местного фестиваля, энтузиасты пытались побить рекорд самой длинной в мире цепи из бюстгальтеров, вывесив в ряд 7400 штук, что было на 100 тысяч меньше мирового рекорда. Зато благодаря этой попытке было заработано 10 000 долларов на благотворительность.

6. Тем не менее здешний овцевод Джон Ли , который стал неофициальным хранителем места, отказался снять бюстгальтеры с забора, утверждая, что 90% полученных писем о заборе были позитивными и что бюстгальтеры стали главной достопримечательностью этого места для туристов и фотографов.

7. Забор из бюстгальтеров продолжает периодически подвергаться атакам, так что есть вероятность, что во время своего визита в это место вы лифчики как раз и не увидите. А может, увидите… Но в любом случае они всегда возвращаются.