Самый необычный забор в мире 

Все началось в далеком 1999 году. Тогда четыре девушки отмечали в баре Рождество, а выйдя из него под утро, повесили свои лифчики на забор. Так появился Забор Бюстгальтеров Кардрона, что в Центральном Отаго, Новая Зеландия.
Странно, но вид развевающихся на ветру лифчиков вдохновил других женщин оставлять свое нижнее белье на заборе, и уже к концу февраля 2000 года к первым четырем присоединилось еще 60. С тех пор забор пополняется все большим и большим количеством белья. Сейчас там тысячи лифчиков, а сам забор давно стал своеобразной туристической достопримечательностью.
1. Популярность Забора Бюстгальтеров быстро росла, и каждые новые прибывающие туристки считали свои долгом дополнить коллекцию. К сожалению, не все местные жители были этим довольны.
2. Некоторые считают вид забора оскорбительным и даже слишком опасным для водителей на этой дороге.
3. С годами все эти бюстгальтеры несколько раз снимали с забора, но каждый раз они возвращались снова.
4. Первая попытка «очистки» была сделана уже через пару месяцев после того, как появились первые лифчики. Еще одна попытка произошла в октябре 2000 года, когда несколько неизвестных сняли с забора примерно 200 бюстгальтеров.
5. Но коллекция снова начала пополняться. 28 апреля 2006 года местный совет определил этот забор как «уродство» и «опасное для движения» место и приказал снять все бюстгальтеры. Однако позднее, во время местного фестиваля, энтузиасты пытались побить рекорд самой длинной в мире цепи из бюстгальтеров, вывесив в ряд 7400 штук, что было на 100 тысяч меньше мирового рекорда. Зато благодаря этой попытке было заработано 10 000 долларов на благотворительность.
6. Тем не менее здешний овцевод Джон Ли, который стал неофициальным хранителем места, отказался снять бюстгальтеры с забора, утверждая, что 90% полученных писем о заборе были позитивными и что бюстгальтеры стали главной достопримечательностью этого места для туристов и фотографов.
7. Забор из бюстгальтеров продолжает периодически подвергаться атакам, так что есть вероятность, что во время своего визита в это место вы лифчики как раз и не увидите. А может, увидите… Но в любом случае они всегда возвращаются.