У «Игры престолов» появился «фирменный» виски 

Теперь у поклонников сериала появился еще один фан-атрибут.
Кинокомпания HBO, которая занимается съемками сериала "Игра престолов", вместе с брендом Johnnie Walker создали необычную коллаборацию. У вселенной Вестероса появилась лимитированная серия виски, которая называется "Белый ходок".
На упаковке значится надпись "Winter is here" ("зима настала" — в переводе с англ. яз.). Сама емкость выполнена так, чтобы у покупателя создавалось впечатление, что бутылка покрыта тонким слоем льда и снега. Кстати, если виски на самом деле поставить в морозилку, цвет бутылки изменится на ярко синий.
johnnie walker
Продавать напиток создатели планируют исключительно в аэропортах. На прилавках некоторых магазинов товар уже появился.
Цена зависит от конкретного места, но в среднем составляет $40.
Промо-кампания приурочена к старту финального сезона "Игры престолов", который запланирован на 2019 год.
Помимо этого, планируется выпуск бутылок с символикой каждого из великих домов. На упаковке будет изображен герб семьи и девиз.