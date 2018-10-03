Ступени вместо клавиш: лестница-пианино в метро

Для всех нас уже вполне привычной стала музыка в метро. В последние годы для музыкантов даже отводят специальные места в переходах, чтобы они могли радовать пассажиров своим творчеством.

Для кого-то «подземное музицирование» — это способ подзаработать, для других — занятие для души.

А вот на одной из станций китайского метрополитена музыкантом может стать абсолютно любой пассажир. Студенты-архитекторы превратили одну из лестниц перехода в настоящее пианино. Каждая ступень представляет собой отдельную клавишу, которая звучит, когда на нее наступаешь.

Поднимаясь или спускаясь по такой оригинальной лестнице, каждый пассажир может создавать свои собственные мелодии. Главное — не увлечься и не забыть, куда, вы, собственно, направлялись.

Надо отметить, что рядом с чудо-лестницей находятся и эскалаторы, но большинство пассажиров, конечно, предпочитает немного "помузицировать", поднимаясь или спускаясь по забавным ступенькам.