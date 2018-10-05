Мадонна выпустит четырнадцатый альбом

Сейчас певица находится в процессе разработки музыкальных композиций.

Новая пластинка станет первой за последние четыре года — в 2015 Мадонна выпустила альбом Rebel Heart, и с тех пор она занималась своей косметической линией.

В одном из последних интервью певица заявила: "Сейчас я заканчиваю работу над новым альбомом, который планирую выпустить уже в следующем году".

"Да, между созданием сывороток я все еще делаю музыку. Не могу же я уйти со своей основной работы", — призналась также Мадонна.

Новый альбом, название которого до сих пор неизвестно, станет 14 релизом с момента первого выпуска альбома Madonna, после которого к юной исполнительнице пришла мировая слава.