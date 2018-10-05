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Мадонна выпустит четырнадцатый альбом
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Мадонна выпустит четырнадцатый альбом 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @madonna
Сейчас певица находится в процессе разработки музыкальных композиций.
Новая пластинка станет первой за последние четыре года — в 2015 Мадонна выпустила альбом Rebel Heart, и с тех пор она занималась своей косметической линией.
В одном из последних интервью певица заявила: "Сейчас я заканчиваю работу над новым альбомом, который планирую выпустить уже в следующем году".
"Да, между созданием сывороток я все еще делаю музыку. Не могу же я уйти со своей основной работы", — призналась также Мадонна.
Новый альбом, название которого до сих пор неизвестно, станет 14 релизом с момента первого выпуска альбома Madonna, после которого к юной исполнительнице пришла мировая слава.
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