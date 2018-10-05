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Компания выпустила чипсы со вкусом елки
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Компания выпустила чипсы со вкусом елки 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Вероятно, новый вкус появился в преддверии рождественских и новогодних праздников.
Компания по производству чипсов придумала новый продукт — картофель со вкусом новогоднего дерева (Luxury Christmas Tree). Как утверждают создатели, чипсы соленые так же, как и в классическом варианте, однако у них отчетливо чувствуется сосновый привкус и аромат.
"Это совершенно новая комбинация. Мы добавили масло сосновых иголок, чтобы создать праздничное настроение…".
Нужно отметить, что компаниям-производителям закусок, вроде чипсов, нужно постараться, чтобы заинтересовать покупателей. Ради этого они идут на всевозможные вкусовые комбинации. Известно, что есть чипсы со вкусом борща, васаби, огурца, киви, капучино, белого шоколада и даже булочки с корицой.
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