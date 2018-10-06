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Автор «Игры престолов» презентовал новую книгу
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Автор «Игры престолов» презентовал новую книгу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @grrmspeaking
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому снят культовый сериал "Игра престолов", написал новую книгу.
Эта история — приквел к основной линии сюжета цикла "Песнь льда и пламени". В новой книге речь пойдет о семье, из которой родом Дейнерис Бурерожденная. Действия происходит во времена, когда Вестеросом правила семья Таргариенов.
За рубежом новый роман появится на полках книжных магазинов уже 20 ноября 2018 года.
Сам Джордж Мартин признался, что книга далась ему очень.тяжело.
Фанаты ждут, когда автор культовой серии презентует книгу, повествующую о завершении истории из основного цикла "Песнь льда и пламени", но Джордж Мартин избегает вопросов на эту тему.
Кстати, финальный сезон "Игры престолов" уже доснят и выйдет на экраны в 2019 году. Но фанаты уверены, что финал истории телевизионной версии будет существенно отличаться от книжкой.
Скоро все увидим сами!
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