Подпорка для двери оказалась дорогим метеоритом

Американец больше десяти лет использовал в домашнем хозяйстве метеорит стоимостью сто тысяч долларов. Житель Мичигана Дэвид Мазурек подпирал им дверь в амбаре.

Мазурек рассказал, что в далеком 1988 году он приобрел у фермера амбар в деревне Эдмор. Вместе с постройкой Дэвиду достался и метеорит, который упал здесь же на заднем дворе в 1930-е годы.

Дэвид решил отправить камень в геологическую лабораторию Центрального мичиганского университета, где установили, что это железо-никелевый метеорит, шестой по размеру из одиннадцати когда-либо найденных на территории Мичигана.

Американец заинтересовался своей подпоркой для двери в амбаре, когда увидел репортажи о метеоритах стоимостью несколько тысяч долларов.

"Тогда я подумал: сколько же может стоить мой?!", — рассказывает Мазурек.

Кстати, метеоритом уже заинтересовались минералогический музей штата Мэн и Смитсоновский институт.

"Я больше не использую его в качестве подпорки. Ищем ему покупателя", — заявил Дэвид. Часть вырученной суммы американец планирует пожертвовать университету, в котором ему помогли оценить метеорит.