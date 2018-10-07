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Подпорка для двери оказалась дорогим метеоритом
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Подпорка для двери оказалась дорогим метеоритом 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Американец больше десяти лет использовал в домашнем хозяйстве метеорит стоимостью сто тысяч долларов. Житель Мичигана Дэвид Мазурек подпирал им дверь в амбаре.
Мазурек рассказал, что в далеком 1988 году он приобрел у фермера амбар в деревне Эдмор. Вместе с постройкой Дэвиду достался и метеорит, который упал здесь же на заднем дворе в 1930-е годы.
Дэвид решил отправить камень в геологическую лабораторию Центрального мичиганского университета, где установили, что это железо-никелевый метеорит, шестой по размеру из одиннадцати когда-либо найденных на территории Мичигана.
Американец заинтересовался своей подпоркой для двери в амбаре, когда увидел репортажи о метеоритах стоимостью несколько тысяч долларов.
"Тогда я подумал: сколько же может стоить мой?!", — рассказывает Мазурек.
Кстати, метеоритом уже заинтересовались минералогический музей штата Мэн и Смитсоновский институт.
"Я больше не использую его в качестве подпорки. Ищем ему покупателя", — заявил Дэвид. Часть вырученной суммы американец планирует пожертвовать университету, в котором ему помогли оценить метеорит.
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