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Изобретения, которые противоречат законам физики
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Изобретения, которые противоречат законам физики 

Рамблер 14 минут назад
Увидев эти изобретения, вы не поверите своим глазам. Узнав, что такие вещи уже существуют, вы поймете, что оказались в будущем.

Батарейка Карпена

Человечество приблизилось к изобретению вечного двигателя, ведь эта батарейка работает беспрерывно. Карпен изобрел ее во второй половине 20 века. Но его творение оценили не сразу. Лишь 60 лет спустя эта батарейка была найдена на складе, и она по-прежнему работала, давая стабильное напряжение.

Вечные часы Дреббеля

Дреббель был нидерландским изобретателем 16 века. Он изобрел не только вечные часы, но и термостат.

Старлайт

Это пластик, который выдерживает максимально высокие температуры и не воспламеняется. Но изобретатель Стралайта Морис Уорд не захотел делиться секретом, как сделать такой материал. NASA и различные авиакомпании предлагали большие деньги за информацию об этом пластике. Но изобретатель был непоколебим. Более того, Морис никому не оставлял образцов, чтобы секретную формулу не выкрали. Он унес с собой в могилу рецепт несгораемого пластика.

Вещество с отрицательной массой

Сложно представить, что масса бывает отрицательной. Но это вполне возможно. Это характерно тем, что объект движется в обратном направлении. Представьте, что вы толкнули камень на ровной поверхности, а он полетел к вам, а не от вас. Примерно так будет происходить при отрицательной массе.

Волчок Томсона

В отличии от классического волчка, не теряет равновесия, даже если его завести вверх ногами. Он переворачивается, и его основная часть оказывается вверху.

Левитрон

Этот волчок левитирует в воздухе над специальной подставкой. Такой эффект достигается при помощи двух магнитов, которые отталкиваются друг от друга.

Генератор Пауля Бауманна

Швейцарский городок Линден уже многие годы обходится без электростанции. Все потому, что у них ест свой магнитный генератор, изобретенный Паульем Бауманном в 80-х годах. Тестатика — так называется это изобретение, работает без топлива по сей день.
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