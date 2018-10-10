Создан шрифт, который помогает запомнить текст

Разработан специальный шрифт, который должен помочь человеку в запоминании больших объемов информации. Новому шрифту дали говорящее название Sans Forgetica (Forget от англ. "забывать" — прим.ред.).

Дизайнеры создали визуальное оформление шрифта таким образом, что человеческому глазу его тяжелее воспринимать, чем любой другой текст. Но именно благодаря этой особенности мозгу приходится тщательнее "обрабатывать" информацию и усваивать ее лучше.

Ученые провели исследование, для которого выбрали 400 студентов. Тест показал, что испытуемые, читавшие текст в шрифте Sans Forgetica, запомнили информацию лучше на 7%, чем те, кто читал материал в привычном Arial.

Создатели надеются, что новый шрифт поможет студентам делать успехи в учебе и лучше запоминать большой объем информации.