Письмо Артюра Рембо продали за €405 тысяч

Послание поэта было выставлено среди лотов на аукционе в Париже и приобретено за солидную сумму, сообщает издание “Le Figaro”

Известно, что текст письма был написан в июле 1891 года и адресовано оно сестре французского поэта, Изабелле. И хотя содержание письма не приводится, отмечено, что в строках Рембо предстает одиноким, отчаявшимся человеком. Собственно, это не так уж удивительно: это письмо к сестре является одним из последних, ведь, как известно, 1891 год — это последний год жизни поэта.

Сообщается также, что на рукописи кроме текста есть еще три авторских рисунка. На одном Рембо изобразил свою деревянную ногу, на другом — костыли, а третий набросок показывает модель искусственной ноги.