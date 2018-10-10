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Письмо Артюра Рембо продали за €405 тысяч
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Письмо Артюра Рембо продали за €405 тысяч 

Рамблер 11 часов назад
Фото: depositphotos
Послание поэта было выставлено среди лотов на аукционе в Париже и приобретено за солидную сумму, сообщает издание “Le Figaro”.
Известно, что текст письма был написан в июле 1891 года и адресовано оно сестре французского поэта, Изабелле. И хотя содержание письма не приводится, отмечено, что в строках Рембо предстает одиноким, отчаявшимся человеком. Собственно, это не так уж удивительно: это письмо к сестре является одним из последних, ведь, как известно, 1891 год — это последний год жизни поэта.
Сообщается также, что на рукописи кроме текста есть еще три авторских рисунка. На одном Рембо изобразил свою деревянную ногу, на другом — костыли, а третий набросок показывает модель искусственной ноги.
Напомним, что Артюр Рембо — французский поэт, чье наследие в XX веке стало предметом полемики. При жизни автора были опубликованы лишь три его стихотворения: «Пьяный корабль», «Одно лето в аду» и «Озарения».
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