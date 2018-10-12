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«Исчезнувшую» картину Бэнкси все-таки купили
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«Исчезнувшую» картину Бэнкси все-таки купили 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Разрешился конфликт вокруг покупки на аукционе Sotheby's 5 октября 2018 картины британского уличного художника Бэнкси, связанный с тем, что сразу после совершения сделки внутри произведения искусства заработал встроенный в рамку шредер и разрезал шедевр на узенькие ленточки. О завершении странной ситуации пишут Вести.ру со ссылкой на ТАСС.
Многих волновало, захочет ли покупатель оставить у себя испорченную работу. Аукционный дом получил порцию упреков в сговоре с Бэнкси. Однако в Sotheby's уверяли, что имел место перфоманс художника, о котором продавцы не были осведомлены.
Покупательница скандальной картины "Девочка с шаром", европейская дама-коллекционер, решившая сохранить свое имя в тайне, все-таки приобрела то, что от нее осталось. Между прочим, за нее дама выложила 1,36 миллиона долларов.
Покупательница не скрыла от прессы состояние шока, в которое ее привело "самоуничтожение" картины. Но пришла в себя и решила не отказываться от покупки. Выходка художника сделала его творение самым знаменитым на сегодня образцом уличного искусства. Женщина заявила, что таким экзотичным образом соприкоснулась с новейшей историей живописи.
Эксперты даже полагают, что она повысит стоимость работы Бэнкси едва ли не вдвое, что особенно выгодно для приобретательницы.
Новая хозяйка работы заменила ее невинное название на "Любовь в мусорном ящике".
Бэнкси — один из самых популярных художников граффити в мире, при этом ухитряющийся оставаться анонимом. Говорят, что никто, кроме самых близких людей, не знают, как он выглядит. Возможно, таинственность связана с остросоциальной тематикой картин Бэнкси.
В 2010 году Бэнкси, оставаясь "в тени", представил публике свой документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который даже выдвигали на "Оскар".
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