Странные находки, которые были найдены подо льдом

Все, что замерзает во льдах, может пробыть там тысячи лет и хорошо сохраниться, пока археологи не наткнуться на новую находку. Именно подо льдом были найдены хорошо сохранившиеся останки мамонтов.

В 2015 году ученые обнаружили останки людей, цивилизацию которых определить так и не удалось. Тела были обернуты в березовую кору, мех и покрыты вещами из меди. Среди мумий была найдена только одна женщина.

Оленеводы нашли останки мамонтенка Любы, которая провалилась в водоем 42 тысячи лет назад. Ее тело целиком прекрасно сохранилось.

Также была случайно обнаруженная мумия мужчины, который жил 3300 году до н.э. Его организм не расщеплял лактозу, а умер он в возрасте 46 лет.

На горе Эверест в 2006 году мимо умирающего британца Дэвида Шарпа прошли 42 альпиниста, и никто из них ему не помог. Двое мужчин даже пытались взять у замерзающего интервью для Discovery. Но Дэвид был не сильно разговорчивым, поэтому, сфотографировав его, репортеры продолжили свой путь. Говорят, что это не единственный подобный случай.