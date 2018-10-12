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Странные находки, которые были найдены подо льдом
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Странные находки, которые были найдены подо льдом 

Рамблер 10 минут назад
Все, что замерзает во льдах, может пробыть там тысячи лет и хорошо сохраниться, пока археологи не наткнуться на новую находку. Именно подо льдом были найдены хорошо сохранившиеся останки мамонтов.
В 2015 году ученые обнаружили останки людей, цивилизацию которых определить так и не удалось. Тела были обернуты в березовую кору, мех и покрыты вещами из меди. Среди мумий была найдена только одна женщина.
Оленеводы нашли останки мамонтенка Любы, которая провалилась в водоем 42 тысячи лет назад. Ее тело целиком прекрасно сохранилось.
Также была случайно обнаруженная мумия мужчины, который жил 3300 году до н.э. Его организм не расщеплял лактозу, а умер он в возрасте 46 лет.
На горе Эверест в 2006 году мимо умирающего британца Дэвида Шарпа прошли 42 альпиниста, и никто из них ему не помог. Двое мужчин даже пытались взять у замерзающего интервью для Discovery. Но Дэвид был не сильно разговорчивым, поэтому, сфотографировав его, репортеры продолжили свой путь. Говорят, что это не единственный подобный случай.
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