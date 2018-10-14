Египетскую «Книгу мертвых» продали на аукционе

В Монте-Карло в субботу ушел с молотка папирус с текстом легендарной «Книги мертвых», сообщает издание «Le Parisien».

В свитке, длина которого около 17 метров 192 главы. Текст перемежается с рисунками, изображающими различные сцены из жизни загробного мира, которые выполнены в красно-черных тонах.

По оценке специалистов, прекрасно сохранившийся документ был создан примерно в 594-588 годы до нашей эры.

Как стало известно, приобрел уникальный артефакт частный коллекционер, который вел торги по телефону и пожелал остаться неизвестным. За папирус ему пришлось выложить 1,35 миллиона евро.

Напомним, что, как уверяют историки, египтяне клали подобные папирусы с текстами на религиозные темы в могилу к умершему человеку. Считалось, что подобный «путеводитель» поможет покойному освоиться в загробном мире.