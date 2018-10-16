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Драгоценности Марии-Антуанетты уйдут с молотка
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Драгоценности Марии-Антуанетты уйдут с молотка 

Ревизор.ru 11 часов назад
Фото: Портрет Марии-Антуанетты, репродукция художника Мартина
Торги приурочены к трагически-печальному юбилею казни Людовика 16-го и его жены — урожденной принцессы-австриячки.
Ровно 225 лет тому назад королевская семья Франции была казнена в самом центре Парижа, после чего мадам Тюссо сделала восковые слепки с мертвых лиц монаршей четы, которые сегодня мы видим в лондонском Музее восковых фигур.
Сокровища Марии-Антуанетты впервые представлены на торги, которые обещают стать историческими в истории Франции. Тем более, что вместе с сокровищами французской королевы, с молотка уйдут и драгоценности других императорских домов Европы.
Самый дорогой лот женевского аукциона — бриллиантовая подвеска, украшенная жемчугом, принадлежавшая французской королеве. Согласно прогнозам специалистов, она может быть продана и за 2 миллиона евро. В то время как пара сережек императрицы оценена всего лишь в 50 000 евро.
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