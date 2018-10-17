Редкости, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни

Обычно термиты строят жилища под землёй, но иногда термитники возвышаются над поверхностью. Они похожи на горки, а строят их термиты из глины, песка, щепок, которые скрепляют слюной. Трудно вообразить, но в Австралии термиты построили огромный термитник высотой 12,8 м. Эту достопримечательность стремятся увидеть все, кто прибывает на зелёный континент. А вот ещё редкости, на которые стоит посмотреть.

1. Кто усомнится в красоте павлинов? Роскошный многоцветный хвост самцов призван очаровывать самок, и, когда птица раскрывает его, трудно не отдать ей титул самой красивой. А как насчёт белоснежного хвоста-веера? Совершенно белые павлины иногда откладывают яйца неправильной удлинённой формы, и это настоящий раритет в живой природе.

2. Малоротая макропинна живёт в океане на глубине 600-800 метров, поэтому дайверы встретиться с ней не могут. Первые фотографии рыбы появились лишь в двухтысячных, а разобраться, как работают уникальные глаза макропинны, учёные смогли только недавно.

3. Лобстерами сегодня мало кого удивишь. Любители экзотики запросто могут увидеть из в океанариумах, а гурманы — заказать в ресторане. Но это относится только к обычным особям. А вот полюбоваться на золотого лобстера можно только в отдельных океанариумах. Кстати, шанс поймать его составляет 1:30 000 000. Но у вас остаётся шанс поймать синего лобстера, это произойдёт с вероятностью 1:3 000 000.