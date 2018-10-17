Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать

Знаменитая научно-фантастическая антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" вышла в необычном формате. Французское издательство Super Terrain решило своеобразным способом обыграть одну из главных идей романа и выпустило книгу, прочитать которую можно только с помощью огня.

Антиутопия Брэдбери рассказывает читателю о мире, в котором книги запрещены, их уничтожают огнем специальные отделения пожарных. Новое же издание "451 градус по Фаренгейту", наоборот, нужно опалить, чтобы прочитать.

Издание разработали специалисты в лаборатории Шарля Нипеля при академии Яна ван Эйка, которая известна экспериментами в области материалов. Страницы книги полностью покрыты специальными черными чернилами, которые при нагревании исчезают и открывают под собой спрятанный текст. Получается, чтобы прочесть книгу, ее страницы необходимо буквально обжечь.