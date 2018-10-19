Безделушки с барахолок, обогатившие владельцев

Есть люди, которые не по вкусу находиться среди старых вещей. Они обходят стороной блошиные рынки, предпочитая современные супермаркеты и модные бутики. А другие обожают блошиные рынки и могут часами бродить среди предметов старины. Кстати, иногда там можно приобрести весьма ценные экземпляры.

1. Коллекционер из Калифорнии Рэнди Гихаро бродил по барахолке и у одного продавца увидел коробку со старыми фото. Отобрав несколько штук, Рэнди заплатил 3 доллара и отправился домой. Там он изучил фото и решил отнести его экспертам. Те определили, что на датированном 1878 годом снимке запечатлены члены банды The Regulators, в том числе главный бандит 19 века Генри Маккарти , он же Билли Кид. Этот уникальный снимок специалисты оценили в 5 миллионов долларов.

2. Американка Терри Хортон на барахолке подыскивала подарок. Увидев картину, представлявшую собой разноцветные брызги краски. Она обошлась Терри в 5 долларов. Спустя время случайно выяснилось, что картину написал Джексон Поллак, знаменитый американский художник-абстракционист. За картину предлагали 9 миллионов долларов, но владелица согласна отдать шедевр только за 50 миллионов.

Как 8-долларовая игра с блошиного рынка принесла девушке 25 тысяч долларов, а часы с барахолки за 6 долларов обогатили парня на 35 тысяч, узнайте из видео.