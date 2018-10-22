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Вещи Хокинга выставят на торги
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Вещи Хокинга выставят на торги 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallook
В аукционном доме Christie's будут выставлены на торги личные вещи британского физика-теоретика Стивена Хокинга.
С молотка уйдут 22 предмета, среди которых одно из инвалидных кресел ученого. Эксперты оценивают его стоимость в 13-19 тысяч долларов. Также будет продан один экземпляр докторской диссертации "Свойства расширяющихся Вселенных", который оценивается в сумму 130-195 тысяч долларов.
На аукционе можно будет приобрести книги Хокинга. Одна из них — "Краткая история времени". Внутри нее ученый оставил свой отпечаток пальца. Планируется продать сценарий одного эпизода мультсериала "Симпсоны", в которой упоминается знаменитый ученый.
Все полученные средства будут переведены благотворительному фонду имени Стивена Хокинга и Ассоциации по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.
Знаменитый ученый Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет 14 марта этого года у себя дома в Кембридже. В 1963 у его диагностировали боковой амиотрофический склероз. 22 года спустя ему поставили новый страшный диагноз. После перенесенной болезни Хокинг уже не мог говорить, но это ему не помешало стать выдающимся ученым и известным физиком-теоретиком.
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