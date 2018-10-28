Почему у античных статуй маленькое достоинство

Таким вопросом задавался, наверное, каждый, кто смотрел на эти статуи. Действительно, почему, создавая идеальные фигуры, скульпторы обошли вниманием такую важную часть тела?

На самом деле, все не так печально. Средний размер мужского достоинства в состоянии покоя составляет 13-15 сантиметров. Поэтому размеры у большинства статуй не намного меньше среднего.

Плюс ко всему, важно иметь ввиду, что в те времена стандарты красоты и признаки мужественности довольно сильно отличались от сегодняшних. Например, показателями мужественности были умеренность, рациональность и интеллект.

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Считалось, что маленькое мужское достоинство является признаком сдержанности и развитой логики.

Напротив, отрицательные персонажи отличались весомыми достоинствами. Большие фаллосы символизировали распущенность, похотливость и глупость.

Древнегреческие скульпторы, а за ними и римляне и мастера эпохи Возрождения также стремились достичь идеальных пропорций. Поэтому зачастую считали, что большое мужское достоинство выглядит слишком громоздко.

Но есть и еще одна довольно банальная причина: внушительного размера фаллос становился самой хрупкой деталью скульптуры и мог просто отломиться. Причем не всегда это происходило случайно. Иногда этому могли поспособствовать "любители" искусства.