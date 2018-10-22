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Найдено первое изображение древних викингов
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Найдено первое изображение древних викингов 

Мир24 8 часов назад
Фото: Livescience / Owen Jarus
В канадском Арктическом архипелаге археологи обнаружили необычную древнюю резьбу на дереве. Специалисты полагают, что это может быть одним из самых ранних портретов викингов, сообщает портал Live Science.
По одной из версий археологов, резьба была создана коренными народами канадской Арктики. Ученые использовали несколько методов, чтобы установить примерный исторический период находки.
«Артефакты могут смешиваться с маслом и слоями почвы из разных периодов, что затрудняет их датирование», — рассказали специалисты.
В итоге с помощью метода специального обезжиривания им удалось выяснить, что резьбе не менее 1 тыс. лет и она может относиться к XVI веку.
Кроме того, археологам смогли определить дату еще одной находки. Так, ранее в канадской Арктике был обнаружен кусок древней пряжи. Специалисты узнали, что она насчитывает не менее 2 тыс. лет. Таким образом, технология прядильного дела использовались коренными народами еще до прихода викингов, утверждают ученые.
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