Древнейший корабль обнаружили на дне Черного моря

На дне Черного моря археологи обнаружили 23-метровое судно, пролежавшее в неприкосновенности более 2400 лет.

По мнению ученых, это древнейший на планете корабль, который оставался нетронутым в течение столь длительного времени.

Исследователи полагают, что судно принадлежало древним грекам, пишет The Guardian . Корабль отлично сохранился: на нем остались мачты, рули и гребные скамейки. Ученые поясняют: артефакт сохранился благодаря недостатку кислорода на глубине.

Вероятно, находка была торговым кораблем. Похожее водное судно изображено на античной вазе в Британском музее. Сюжет рисунка — Одиссей, привязанный к мачте подобной лодки, проносящийся мимо сладкоголосых сирен.

Добавим, что международная команда морских археологов уже три года исследует глубины Черного моря. За время работы им удалось обнаружить более 60 затонувших кораблей, среди которых как римские торговые суда, так и корабли казачьего рейдерского флота XVII столетия.

Ранее сообщалось, что индонезийский рыбак сумел выжить в открытом море, проведя на воде 49 дней в плавающей хижине.