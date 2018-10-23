Ещё
Древнейший корабль обнаружили на дне Черного моря
Далее:
Читайте также:
Ещё

Древнейший корабль обнаружили на дне Черного моря 

Вечерняя Москва + ещё 3 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На дне Черного моря археологи обнаружили 23-метровое судно, пролежавшее в неприкосновенности более 2400 лет.
По мнению ученых, это древнейший на планете корабль, который оставался нетронутым в течение столь длительного времени.
Исследователи полагают, что судно принадлежало древним грекам, пишет The Guardian. Корабль отлично сохранился: на нем остались мачты, рули и гребные скамейки. Ученые поясняют: артефакт сохранился благодаря недостатку кислорода на глубине.
Вероятно, находка была торговым кораблем. Похожее водное судно изображено на античной вазе в Британском музее. Сюжет рисунка — Одиссей, привязанный к мачте подобной лодки, проносящийся мимо сладкоголосых сирен.
Добавим, что международная команда морских археологов уже три года исследует глубины Черного моря. За время работы им удалось обнаружить более 60 затонувших кораблей, среди которых как римские торговые суда, так и корабли казачьего рейдерского флота XVII столетия.
Ранее сообщалось, что индонезийский рыбак сумел выжить в открытом море, проведя на воде 49 дней в плавающей хижине.
Вечерняя Москва: последние новости
Геннадий Ледях. Сибирский характер Итальянский хор выступил под сводами храма Сергей Собянин поздравил с днем рождения главу Центризберкома Эллу Памфилову
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главные секреты мумии Ленина в Мавзолее20
Тест: выживете ли вы на необитаемом острове?10
Оптические иллюзии на знаменитых картинах
Как на самом деле выглядели женщины в гаремах11
Каким был секс в Средневековье
Видео
00:29
Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон
Безумный мир
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
00:59
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме
Люди
04:10
Как жил самый таинственный российский писатель
Люди
05:25
Может ли Луна покинуть Землю
Безумный мир
01:54
Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине
Безумный мир В мире
06:05
Как на самом деле выглядели женщины в гаремах
Люди Истории
11:50
Мосты, в существование которых не верится
Места
07:15
Какие послания мы отправили во Вселенную
Безумный мир
03:37
Что стало с героями мемов
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение