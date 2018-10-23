Идеально ровное яйцо озадачило Сеть

В Сети возникли новые споры о курице и яйце. На сайте Reddit разгорелась дискуссия о том, кто мог снести яйцо такой необычной формы. Пользователь опубликовал фотографию, на которой изображено яйцо, ровное с обеих сторон.

"Моя курица просто оставила это здесь" , — написал он. , — написал он.

Удивительно, но фото вызывало настоящий ажиотаж среди других пользователей. Кто-то заявил, что это вовсе не куриное яйцо, и что оно принадлежит динозавру, и из него появится дино-цыпленок.

"А вы точно цыплят, а не Хищников разводите?"

"Возможно мы теперь узнаем, что у первых динозавров были перья"

"Внутри шестифунтовая индейка?" , — написали пользователи. , — написали пользователи.

Но у кого-то появились более креативные предложения, что же может быть внутри:

"На самом деле это драже «Тик-так»"

"В этом яйце еще яйцо"

"Может если разбить его, оттуда посыпется рис?"

"Вы бы съели его?"

"Это близнецы"

Пользователи обсудили не только странную форму яйца, но также поинтересовались о состоянии курицы, которая его снесла. Хотя некоторые недоверчивые люди все еще пишут, что это была змея или Хищник.