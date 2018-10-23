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Идеально ровное яйцо озадачило Сеть
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Идеально ровное яйцо озадачило Сеть 

Рамблер 4 часа назад
Фото: reddit.com
В Сети возникли новые споры о курице и яйце. На сайте Reddit разгорелась дискуссия о том, кто мог снести яйцо такой необычной формы. Пользователь опубликовал фотографию, на которой изображено яйцо, ровное с обеих сторон.
"Моя курица просто оставила это здесь"
, — написал он.
Удивительно, но фото вызывало настоящий ажиотаж среди других пользователей. Кто-то заявил, что это вовсе не куриное яйцо, и что оно принадлежит динозавру, и из него появится дино-цыпленок.
"А вы точно цыплят, а не Хищников разводите?"
"Возможно мы теперь узнаем, что у первых динозавров были перья"
"Внутри шестифунтовая индейка?"
, — написали пользователи.
Но у кого-то появились более креативные предложения, что же может быть внутри:
"На самом деле это драже «Тик-так»"
"В этом яйце еще яйцо"
"Может если разбить его, оттуда посыпется рис?"
"Вы бы съели его?"
"Это близнецы"
Пользователи обсудили не только странную форму яйца, но также поинтересовались о состоянии курицы, которая его снесла. Хотя некоторые недоверчивые люди все еще пишут, что это была змея или Хищник.
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