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Копию «Титаника» отправят в плаванье
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Копию «Титаника» отправят в плаванье 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Австралийская компания Blue Star Line отважилась на постройку точной копии "Титаника" после того, как тот затонул в 1912 году.
Надо отметить, что более 100 лет назад именно Blue Star Line сделала заказ на постройку этого легендарного судна. Создатели нового "Титаника" намерены отправить его в новое путешествие по тому же маршруту из Нью-Йорка в 2022 году.
"На этот раз для создания судна будут использованы современные технологии безопасности 21 века. Салоны и кабины будут точно такими же, как и на оригинальном судне", — рассказал Клайв Палмер изданию Usa Today.
Для полного погружения в атмосферу того времени пассажирам будет предложено переодеться в костюмы 20 века.
Создатели нового "Титаника" уточнили, что они собираются внести важное новшество в копию парохода. Теперь трагедия не повторится и в случае форс-мажора шлюпок хватит на всех пассажиров и членов экипажа.
Клайв Палмер также добавил, что после того, как пароход завершит свой исторический маршрут, на "Титанике" можно будет отправиться в кругосветное путешествие по миру.
Blue Star Line впервые объявила о своем намерение воссоздать "Титаник" в 2012 году, но из-за сложностей с финансированием судно спустят на воду только в 2022. Его стоимость оценивается в 500 миллионов долларов.
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