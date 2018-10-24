Копию «Титаника» отправят в плаванье

Австралийская компания Blue Star Line отважилась на постройку точной копии "Титаника" после того, как тот затонул в 1912 году.

Надо отметить, что более 100 лет назад именно Blue Star Line сделала заказ на постройку этого легендарного судна. Создатели нового "Титаника" намерены отправить его в новое путешествие по тому же маршруту из Нью-Йорка в 2022 году.

"На этот раз для создания судна будут использованы современные технологии безопасности 21 века. Салоны и кабины будут точно такими же, как и на оригинальном судне", — рассказал Клайв Палмер изданию Usa Today.

Для полного погружения в атмосферу того времени пассажирам будет предложено переодеться в костюмы 20 века.

Создатели нового "Титаника" уточнили, что они собираются внести важное новшество в копию парохода. Теперь трагедия не повторится и в случае форс-мажора шлюпок хватит на всех пассажиров и членов экипажа.

Клайв Палмер также добавил, что после того, как пароход завершит свой исторический маршрут, на "Титанике" можно будет отправиться в кругосветное путешествие по миру.

Blue Star Line впервые объявила о своем намерение воссоздать "Титаник" в 2012 году, но из-за сложностей с финансированием судно спустят на воду только в 2022. Его стоимость оценивается в 500 миллионов долларов.