Вещи, которые существуют в единственном экземпляре

В марте этого года усыпили носорога по кличке Судан. Врачи пошли на процедуру, чтобы избавить животное от мучений: носорог давно болел. Это событие могло бы пройти незамеченным, если бы не одно но. Судан был последним представителем северных белых носорогов. Теперь этот вид для нас безвозвратно потерян. А что ещё на Земле существует в единственном экземпляре?

1. PS Waverley — морской колёсный пароход. Это последний пароход такого типа, который всё ещё на ходу. Построили судно в 1946 году, и вплоть до начала семидесятых оно совершало регулярные рейсы. Позднее судно выкупили представители Общества охраны колёсных пароходов и восстановили.

2. Часы Kilfitt UKA 659 — уникальный гаджет, который существовал в единственном экземпляре изначально. Их создал немецкий оптик Хайнц Килфитт в шестидесятых годах. Особенность часов в том, что в них вмонтирована крошечная плёночная фотокамера, что для того времени было революционной разработкой.

3. Автомобиль ВАЗ Rapan. Экспериментальный российский электромобиль дебютировал на Парижском автосалоне в 1998 году. Машину не запустили даже в мелкосерийное производство, сейчас первый и последний образец занимает место в экспозиции музея завода.

О других неповторимых вещах узнайте из видео.