Женщину на картине Пикассо приняли за лестницу

25 октября 1881 года в испанском городе Малага появился малыш. Роды были тяжёлыми, так что акушерка уже собиралась сообщить матери, что новорождённый мёртв. В этом момент в комнату вошёл дядя младенца. Мужчина беспрестанно курил и даже в комнату, где был ребёнок, вошёл с сигарой. Он выпустил дым прямо в лицо крохотному мальчику, и тот закричал. Так возвестил о своём появлении на свет один из культовых художников прошлого века Пабло Пикассо . А теперь ещё несколько любопытных фактов о Пикассо.

1. По оценкам экспертов, к 2014 году полотна испанца крали в два раза чаще, чем картины других художников.

2. В 1910 году Пабло написал картину «Обнажённая». Это был период увлечения Пикассо кубизмом, так что изображение женщины весьма схематично. Когда полотно выставлялось на выставке в Нью-Йорке, публика решила, что Пикассо изобразил пожарную лестницу.

3. За первую серьёзную работу Пабло получил 150 франков. На сегодня это около 750 долларов США.

4. Пикассо нажил колоссальное состояние. После его смерти только недвижимости осталось на 1,5 миллиарда долларов.

5. В 2010 году картина «Обнажённая, зелёные листья и бюст» ушла за 106,5 миллионов долларов, став таким образом самым дорогим в мире произведением искусства.