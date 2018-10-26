Ещё
Женщину на картине Пикассо приняли за лестницу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщину на картине Пикассо приняли за лестницу 

Рамблер 37 минут назад
25 октября 1881 года в испанском городе Малага появился малыш. Роды были тяжёлыми, так что акушерка уже собиралась сообщить матери, что новорождённый мёртв. В этом момент в комнату вошёл дядя младенца. Мужчина беспрестанно курил и даже в комнату, где был ребёнок, вошёл с сигарой. Он выпустил дым прямо в лицо крохотному мальчику, и тот закричал. Так возвестил о своём появлении на свет один из культовых художников прошлого века Пабло Пикассо. А теперь ещё несколько любопытных фактов о Пикассо.
1. По оценкам экспертов, к 2014 году полотна испанца крали в два раза чаще, чем картины других художников.
2. В 1910 году Пабло написал картину «Обнажённая». Это был период увлечения Пикассо кубизмом, так что изображение женщины весьма схематично. Когда полотно выставлялось на выставке в Нью-Йорке, публика решила, что Пикассо изобразил пожарную лестницу.
3. За первую серьёзную работу Пабло получил 150 франков. На сегодня это около 750 долларов США.
4. Пикассо нажил колоссальное состояние. После его смерти только недвижимости осталось на 1,5 миллиарда долларов.
5. В 2010 году картина «Обнажённая, зелёные листья и бюст» ушла за 106,5 миллионов долларов, став таким образом самым дорогим в мире произведением искусства.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне уже по барабану, а за детей и внуков страшно»71
Авиакатастрофа, о которой молчали 30 лет75
Продавец попросил грабителей зайти позже7
Что означают звезды в отелях и на что они влияют1
Люди, признанные невиновными после казни
Видео
00:42
Ученые записали «песню ледника»
Места
00:29
Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон
Безумный мир
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
12:40
Отчаянные самозванцы, выдававшие себя за других
Люди Истории
06:54
Мог ли Гитлер сбежать в Аргентину
Истории Люди
04:19
Женщину на картине Пикассо приняли за лестницу
Вещи Истории
05:14
Вещи, которые существуют в единственном экземпляре
Вещи
04:04
Дороги, по которым лучше не ездить
Места
03:57
«Мне уже по барабану, а за детей и внуков страшно»
Люди
10:04
Люди, признанные невиновными после казни
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение