Продана картина, созданная ИИ

Продана картина, созданная искусственным интеллектом

25-летние французике студенты разработали искусственный интеллект под названием Obvious, который умеет рисовать картины.

С помощью созданного ими алгоритма, Obvious может воссоздавать оригинальные картины известных художников.

Первая картина, созданная искусственным интеллектом, называется "Портрет Эдмонда Белами". Она была продана в аукционном доме Christie's в Нью-Йорке за 432,5 тысячи долларов.

Коллектив молодых изобретателей поблагодарил аукционный дом за возможность выставить свой лот на продажу, а также A. I. community.

"Мы хотели бы поблагодарить A. I. community, особенно Яна Гудфеллоу, создателя алгоритма GAN. Именно он, вместе с художником Робби Барратом вдохновил нас на создание Obvious", — рассказывают студенты.

Стартовая цена лота была 7-10 тысяч долларов. На картине изображен мужчина в костюме. За всю историю аукционного дома, это первый лот, созданный искусственным интеллектом. Покупатель предпочел, чтобы его имя не оглашалось.

Искусственный интеллект Obvious обучался распознавать картины великих художников и портреты. После этого машина сама смогла воспроизвести одну из картин.