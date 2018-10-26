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Продана картина, созданная ИИ
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Продана картина, созданная искусственным интеллектом 

Рамблер 1 час назад
Фото: twitter.com
25-летние французике студенты разработали искусственный интеллект под названием Obvious, который умеет рисовать картины.
С помощью созданного ими алгоритма, Obvious может воссоздавать оригинальные картины известных художников.
Первая картина, созданная искусственным интеллектом, называется "Портрет Эдмонда Белами". Она была продана в аукционном доме Christie's в Нью-Йорке за 432,5 тысячи долларов.
Коллектив молодых изобретателей поблагодарил аукционный дом за возможность выставить свой лот на продажу, а также A. I. community.
"Мы хотели бы поблагодарить A. I. community, особенно Яна Гудфеллоу, создателя алгоритма GAN. Именно он, вместе с художником Робби Барратом вдохновил нас на создание Obvious", — рассказывают студенты.
Стартовая цена лота была 7-10 тысяч долларов. На картине изображен мужчина в костюме. За всю историю аукционного дома, это первый лот, созданный искусственным интеллектом. Покупатель предпочел, чтобы его имя не оглашалось.
Искусственный интеллект Obvious обучался распознавать картины великих художников и портреты. После этого машина сама смогла воспроизвести одну из картин.
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