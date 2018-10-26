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Драгоценности, отомстившие владельцам
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Драгоценности, отомстившие владельцам 

Рамблер 56 минут назад
История бриллианта «Санси» захватывает больше, чем любой детектив. Этот камень воды с бледно-жёлтым оттенком весит чуть больше 11 граммов. Легенда гласит, что камень нашли в Индии в 1046 году. Некоторое время он переходил от одного индийского правителя к другому, а потом потерялся. Но спустя четыре века бриллиант снова проявил себя: он оказался у герцога Бургундии Карла Смелого. После гибели владельца камень снова блуждал между богачами, а спустя сто лет его приобрёл герцог Николя де Санси, который и подарил ему имя. Есть сведения, что большинство владельцев «Санси» погибали, получив камень, так что у великолепного алмаза сомнительная репутация. Последние владельцы в 1978 году продали драгоценность Лувру, где он и по сей день хранится.
Обладать драгоценностями люди стремились всегда. И дело не только в завораживающих бликах драгоценных камней и золота, но и в статусе, который дарят владельцам ювелирные украшения. Но, как показывает история, далеко не всегда роскошные кольца, колье и диадемы приносят счастье. И истории легендарных бриллиантов «Орлов» и «Кохинор» и рубина «Чёрный принц», рассказанные в ролике, лишь подтверждают это.
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