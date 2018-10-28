Какие телевизоры в СССР были самыми опасными

Наиболее массовое распространение отечественные телевизоры получили в СССР с 70-х годов. Тогда же в производство была запущена серия унифицированных лампово-полупроводниковых цветных телевизоров (УЛПЦТ, с 1974 года — с интегральными микросхемами — УЛПЦТИ).

Выпускавшиеся до конца 1989 года на ряде заводов Советского Союза телевизоры этой серии, как считают медики и телемастеры, могли нанести (и часто наносили) существенный вред их пользователям.

Излучение от ЭЛТ

До 90-х годов все отечественные телевизоры оснащались электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ) или, проще говоря, кинескопами. Как писал очень популярный в СССР журнал «Здоровье», учеными был доказан вред от излучения электронов ЭЛТ, в действительности являющимся маломощным рентгеновским излучением. Поэтому медики советовали не придвигаться к советским «Рубинам» и «Рекордам» ближе чем на 2 метра и не смотреть телевизоры более полутора — двух часов в сутки.

Современные ЖК-телевизоры и «плазма», как пишет «Здоровье», такого излучения не дают — именно из-за отсутствия в их конструкции электронно-лучевой трубки.

До 70-х годов часть моделей отечественных телевизоров («Радуга-5», «Рубин-401-1») имели дополнительный, и более мощный, чем кинескоп, источник рентгеновского излучения — стабилизирующие триоды, которые в 70-е годы появились и в УЛПЦТ.

Из-за чего горели и взрывались советские «ящики»

По мнению советских экспертов, среди отечественных УЛПЦТ (И) пожароопасными могли быть практически все модели телевизоров — украинские «Весна», «Славутич» и «Янтарь», белорусские «Витязь» и «Горизонт», российские «Лазурь», «Радуга», «Рубин» и многие другие советские лампово-полупроводниковые телеприемники, которые в СССР выпускались в течение 17 лет до конца 1989 года, пока не были признаны устаревшими.

Как писал в 1984 году в журнале «Радио» специалист по «реабилитации» советских телевизоров О. Ященко, «специфические неисправности» самых популярных в то время отечественных цветных телеприемников УЛПЦТ-59/61-II и УЛПЦТИ-59/61-II (то, есть, зачастую приводящие к возгораниям или взрывам самой аппаратуры и, как следствие, к пожарам в домах и квартирах советских граждан) заключались в перегреве плат в блоках телеприемников или плохой, некачественной, заводской пайке на этих же деталях.

В телевизорах УЛПЦТИ-61-II-30/31 пожароопасными были транзисторы, резисторы, катушки и другие элементы блока разверток. Самовозгорались платы резисторов также в моделях УЛПЦТ-61-II-10/11, УЛПЦТ-61-II-13 и УЛПЦТИ-61-II.

Часто «специфические неисправности» советских телевизоров, провоцирующие их взрывы и возгорания, случались из-за перепадов напряжения в электросети. Поэтому в домах и квартирах рядом с телеприемниками часто стояли специальные стабилизаторы (регуляторы) напряжения.

«Теле-мамонты» «дают жару» и сегодня

Несмотря на то, что производство УЛПЦТ (И) прекращено более 30 лет назад, на постсоветском пространстве нет-нет да встречаются такие работающие «мамонты». В 2008 году украинские СМИ сообщали, что в одной из херсонских квартир бабахнул советский телевизор «Горизонт», в результате чего в жилом помещении произошел пожар. Обошлось без жертв, пламя удалось быстро погасить.

Экспертиза показала, что взрыв телеприемника случился из-за внутреннего короткого замыкания в «ящике».