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Китаец сделал велосипед из палочек от мороженого
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Китаец сделал велосипед из палочек от мороженого 

Рамблер 6 часов назад
Фото: youtube
Многие из нас в детстве коллекционировали разные вещи: марки, открытки, даже фантики. А вот один из жителей Китая решил собрать деревянные палочки от эскимо. Причем «собирательством» мужчина занялся в весьма солидном возрасте: китайцу уже сорок один год.
Правда, собирал он палочки вовсе не для коллекции, а, преследуя вполне определенную цель: мужчина решил сделать из них настоящий велосипед.
Мало кто верил в возможность осуществления этой идеи, но увлеченный китаец доказал, что это возможно.
Мало того, что мужчина сумел изготовить самый настоящий велосипед из 22 000 деревянных палочек от эскимо, он еще и придал своему удивительному творению весьма необычную форму: мифического дракона.
Удивительный велосипед не стоит без дела, китаец выезжает на нем на прогулки, удивляя многочисленных прохожих.
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