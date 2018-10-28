Китаец сделал велосипед из палочек от мороженого

Многие из нас в детстве коллекционировали разные вещи: марки, открытки, даже фантики. А вот один из жителей Китая решил собрать деревянные палочки от эскимо. Причем «собирательством» мужчина занялся в весьма солидном возрасте: китайцу уже сорок один год.

Правда, собирал он палочки вовсе не для коллекции, а, преследуя вполне определенную цель: мужчина решил сделать из них настоящий велосипед.

Мало кто верил в возможность осуществления этой идеи, но увлеченный китаец доказал, что это возможно.

Мало того, что мужчина сумел изготовить самый настоящий велосипед из 22 000 деревянных палочек от эскимо, он еще и придал своему удивительному творению весьма необычную форму: мифического дракона.

Удивительный велосипед не стоит без дела, китаец выезжает на нем на прогулки, удивляя многочисленных прохожих.