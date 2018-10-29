Искусственный интеллект создаст духи

IBM Research совместно с производителем парфюмерии Symrise представили новый алгоритм для комбинации ароматов под названием Phylira.

Сейчас с помощью Phylira создается несколько ароматов марки O Boticário, которые поступят в продажу в середине 2019 года.

На этот раз создание парфюмерии доверили искусственному интеллекту. Для этого он использует эфирные масла, концентрация которых будет зависеть от вида аромата. К примеру, это могут быть духи, одеколон или туалетная вода.

Алгоритм Phylira создаст новые комбинации ароматов, проанализирует, насколько приятным аромат будет для человека, и чем можно заменить тот или иной компонент будущего парфюма. Также искусственный интеллект будет сравнивать созданный им аромат с уже существующими на рынке.

IBM не раскрывает подробностей об обучении искусственного интеллекта. Специалисты уточняют, что работа Phylira находится под контролем одного из парфюмеров компании Symrise. Кстати, алгоритм был назван в честь океаниды из древней мифологии. Именно Филира была покровительницей благовоний.