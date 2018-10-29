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Искусственный интеллект создаст духи
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Искусственный интеллект создаст духи 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
IBM Research совместно с производителем парфюмерии Symrise представили новый алгоритм для комбинации ароматов под названием Phylira.
Сейчас с помощью Phylira создается несколько ароматов марки O Boticário, которые поступят в продажу в середине 2019 года.
На этот раз создание парфюмерии доверили искусственному интеллекту. Для этого он использует эфирные масла, концентрация которых будет зависеть от вида аромата. К примеру, это могут быть духи, одеколон или туалетная вода.
Алгоритм Phylira создаст новые комбинации ароматов, проанализирует, насколько приятным аромат будет для человека, и чем можно заменить тот или иной компонент будущего парфюма. Также искусственный интеллект будет сравнивать созданный им аромат с уже существующими на рынке.
IBM не раскрывает подробностей об обучении искусственного интеллекта. Специалисты уточняют, что работа Phylira находится под контролем одного из парфюмеров компании Symrise. Кстати, алгоритм был назван в честь океаниды из древней мифологии. Именно Филира была покровительницей благовоний.
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