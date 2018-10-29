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Книга вернулась в библиотеку спустя 84 года
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Книга вернулась в библиотеку спустя 84 года 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos
Американец Роберт Страуд вернул в местную библиотеку книгу, которую взяла почитать еще его мать в 11-летнем возрасте, сообщает издание Shreveport times.
Любопытную находку от сделал во время обычной уборки по дому. Среди вещей он внезапно обнаружил сборник поэзии «Антология Спун-Ривер». Эту книгу в 1934 году в муниципальной библиотеке взяла мать Страуда. С тех пор книга так и осталась лежать в доме.
Роберт признался, что сначала решил вернуть книгу назад анонимно. Он подбросил ее в библиотеку и ушел, но сотрудники учреждения опубликовали на своей странице в соцсетях пост о просрочке в 84 года, Страуд прочел его и решил следовать букве закона. За задержку возврата книги он заплатил штраф, который составил полторы тысячи долларов.
О деньгах Роберт Страуд не жалеет. Говорит, что обязан был сделать это как дань памяти о своей усопшей матери.
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