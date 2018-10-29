Книга вернулась в библиотеку спустя 84 года

Американец Роберт Страуд вернул в местную библиотеку книгу, которую взяла почитать еще его мать в 11-летнем возрасте, сообщает издание Shreveport times.

Любопытную находку от сделал во время обычной уборки по дому. Среди вещей он внезапно обнаружил сборник поэзии «Антология Спун-Ривер». Эту книгу в 1934 году в муниципальной библиотеке взяла мать Страуда. С тех пор книга так и осталась лежать в доме.

Роберт признался, что сначала решил вернуть книгу назад анонимно. Он подбросил ее в библиотеку и ушел, но сотрудники учреждения опубликовали на своей странице в соцсетях пост о просрочке в 84 года, Страуд прочел его и решил следовать букве закона. За задержку возврата книги он заплатил штраф, который составил полторы тысячи долларов.

О деньгах Роберт Страуд не жалеет. Говорит, что обязан был сделать это как дань памяти о своей усопшей матери.