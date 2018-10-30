Личный бронеавтомобиль Сталина: жизнь после смерти

Его боялись, уважали и всегда уступали дорогу. Речь не о самом товарище Сталине, а о его автомобиле ЗИС-115. Первом бронированном седане, выпущенном в СССР. Его судьба столь же интересна, как и устройство машины.

По странному стечению обстоятельств после смерти Вождя народов этот уникальный автомобиль оказался на заднем дворе университета имени Баумана, а затем и вовсе пропал с радаров. Пока в 2002 году не всплыл на подмосковной даче.

Дело было так. К коллекционеру Вадиму Задорожному обратился профессор МГТУ с просьбой посмотреть один интересный экспонат. По его словам, у него на даче сохранился автомобиль, представляющий музейную ценность. Когда поклонник автостарины прибыл на место, перед ним предстал черный седан, вросший в землю и наполовину сгнивший. Задорожный взял паузу, но, покопавшись в архивах завода имени Лихачева , тут же согласился приобрести раритет.

Автомобиль, внешне выглядевший точь-в-точь как обычный ЗИС-110 (гражданская машина, которую начали разрабатывать в годы Великой Отечественной), на деле оказался волком в овечьей шкуре. ЗИС-115, созданный в 1949 году для партийной элиты, по своим характеристикам отличался от ЗИС-110, как танк от мотоцикла.

Кузов состоял не из отдельных бронированных панелей, как у европейских и американских аналогов, а представлял собой клепано-сварную конструкцию. То есть фактически эта машина — бронекапсула. Причем на каждой приваренной детали стоял серийный номер и ФИО изготовителя. То есть, случись что, вся тяжесть ответственности ложилась на конкретного человека. Больше того, на корпусе можно было рассмотреть следы от пуль, которыми тот или иной участок испытывался на прочность.

Окна — сложная инженерная конструкция, составленная из 35-миллиметрового стекла, воздушной прослойки, вязкого оргстекла (призванного при необходимости погасить кинетическую энергию осколков пробитого внешнего слоя), еще одной прослойки и особого каленого стекла, получившего название сталинит. Для того чтобы окна не запотевали, советские инженеры встроили в них трубочки со специальным порошком, впитывающим влагу. В роли стеклоподъемников выступали гидравлические домкраты.

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Известно, что в быту Сталин был аскетом. Но глядя на отделку интерьера ЗИС-115, так не скажешь. Просторный салон, рассчитанный на 6-7 человек, отделан натуральной кожей, велюром и натуральной шерстью. Вставки на передней панели — из карельской березы. Цвет подсветки приборной панели изменялся в зависимости от скорости. До 40 км/ч панель горела зеленым, при скорости от 40 до 80 км/ч — оранжевым, а свыше 80 — красным. Автомобиль, напомним, был собран в 1949 году.

Одним словом, создатели потрудились на славу. К счастью для них. Ведь процедура сдачи «объекта» проходила так: энкавэдэшники посадили главного инженера и ведущих конструкторов внутрь, закрыли окна и двери и выпустили по авто несколько автоматных очередей. Никто не пострадал, что и отметили щедрым банкетом.

Так как же это чудо техники оказалось на даче профессора Бауманки? Оказывается, после кончины Сталина (а именно его личный автомобиль купил коллекционер Задорожный, что доказывает проштампованный номер шасси — 18) его ЗИС-115 отправили на автозавод имени Лихачева для… утилизации. Однако по неизвестным причинам «броневик» был передан в МГТУ имени Баумана для различных испытаний. Из-за того что машина проходила под грифом «секретно», ее оформили как шасси с комплектом запчастей. С течением времени ЗИС-115 стали использовать в качестве инкассаторской машины, на которой перевозили кассу университета. Но потом отказались и от такой практики — автомобиль вождя просто отправили на задний двор, где он стоял долгие годы, пока один из преподавателей не выкупил его.

Задорожный заплатил за машину Сталина кругленькую сумму и передал на реставрацию. Работы велись не один год. Мастера, создававшие уникальную модель, давно ушли из жизни, но выручала архивная документация. Работу значительно осложняло то, что специалисты не могли полностью разобрать автомобиль, как обычно бывает в подобных случаях. Помните, мы говорили, что машина, по сути, представляла собой бронекапсулу в «обертке» от ЗИС-110? Это-то и стало причиной иного подхода — если бы автомобиль был разобран до винтика, собрать его обратно было бы уже невозможно.

По старым документам реставраторам шаг за шагом удалось воссоздать экстерьер ЗИС-115. А также вернуть практически первозданный вид салону. Напольный ковер, например, заказывали в Германии. А сам процесс обивки выполнил мастер, всю жизнь проработавший на ЗИЛе и знавший местные технологии.

На реставрацию ушло пять лет и около 200 тысяч долларов. После этого «броневик» даже проехал 300 км. Такой обкатке подвергают все отреставрированные автомобили. По словам человека, который управлял ЗИС-115 и разогнал его до 100 км/ч, автомобиль сохранил прекрасную управляемость и относительно неплохо тормозил. Во время испытаний лопнуло одно колесо, но серьезной аварии удалось избежать.

Сейчас уникальный автомобиль выставлен в Музее техники Вадима Задорожного в поселке Архангельское Московской области. Он оценивается минимум в 3-4 миллиона долларов, но не продается. Владелец говорит, что не согласится ни за какие деньги.