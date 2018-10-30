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СМИ рассказали о самом редком минерале в мире
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СМИ рассказали о самом редком минерале в мире 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Редчайший на земле минерал был открыт в 1956 году британским геологом Артуром Пейном в Мьянме. Как сообщили «Mail Новости», он получил название пейнит.
Он состоит из смеси алюминия, бора, ванадия, кальция, кислорода, хрома и циркония. Первоначально были известно только 30 кристаллов, ставших объектами пристального внимания коллекционеров. Пейнит быстро стал самым дорогим минералом в мире и попал в Книгу рекордов Гинесса.
В настоящее время известно всего десять ограненных кристаллов пейнита. Только три из них находятся в музеях. В 2006 в Мьянме было открыто еще одно месторождение минерала, но добытые в нем около тысячи камней характеризуются низким качеством.
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