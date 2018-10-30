Безделушки с барахолок, стоившие миллионы 

Несколько лет назад британскому пенсионеру на барахолке приглянулась сумка с изображением Элвиса Пресли в стиле Энди Уорхола. Сумка стоила 26 долларов, но мужчина решил, что цена завышена и начал торговаться. Продавец уступать не хотел, так что в конце концов пенсионер купил сумку за эти деньги. Когда он отнёс покупку в художественный магазин, выяснилось, что она действительно создана иконой поп-арта Уорхолом. Художник и дизайнер выпустил всего 10 таких сумок, так что в распоряжении британца оказался настоящий эксклюзив. Китайские коллекционеры предложили за сумку 300 000 фунтов, но пенсионер решил не дешевить. Спустя время он продал ценную находку за миллион долларов, так что вложенные в покупку 26 долларов окупились с лихвой.
Находки на блошиных рынках действительно могут принести состояние. Смотрите ролик и узнайте, как на барахолку попала награда экс-президента США Барака Обамы, зачем новые владельцы заштопали толстовку легендарного футболиста и тренера Винса Ломбарди и как оригинал Декларации независимости попал в руки любителя старины всего за 2,5 доллара.