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Номер «Москвича» Виктора Цоя выставят на торги
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Номер «Москвича» Виктора Цоя выставят на торги 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Игла"
Номер автомобиля, на котором разбился лидер группы "Кино", выставят на аукционе в Санкт-Петербурге.
Владелец знака нашел его в гараже в Юрмале. На номере "Я 68 32 ММ" остались следы от столкновения, а в нескольких местах видны разрывы металла.
Директор аукционного дома "Литфонд", в котором будет проходить аукцион, Сергей Бурмистров сообщил, что торги состоятся 15 ноября, а стартовая цена лота составит 2 миллиона рублей.
Напомним, что в сентябре этого года с молотка ушли другие вещи Цоя: паспорт — за 9 миллионов рублей, записная книжка с номерами телефонов рок-музыкантов — за 3 миллиона рублей, а также рукопись песни "Хочу перемен" — за 3,6 миллиона рублей.
Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года после того, как его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус" на трассе Слока-Талси.
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