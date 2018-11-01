10 самых дорогих краж в истории человечества

Случается, что сребролюбие заставляет людей идти на преступления, и кража — самый простой и эффективный способ. В нашем обзоре десятка самых нашумевших и самых дорогих краж. Некоторые похищенные артефакты впоследствии были найдены, а другие бесследно исчезли, но надежда, что их найдут, остается.

Кости тираннозавра

Тираннозавр — двуногий хищник с массивным черепом, который уравновешивался тяжелым и длинным хвостом. Его передние лапы в сравнении с задними были весьма маленькими, но при этом необыкновенно могучими. Этого ящера считают крупнейшими видом в своем семействе и крупнейшим наземным хищником за всю историю нашей планеты.

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В 1945 году в Монголии были обнаружены останки этого динозавра, а затем и весь его скелет. В 2012 году некий Эрик Прокопи украл несколько костей и решил продать их за 1,1 миллиона долларов. Горе-продавец оказался в тюрьме, а кости вернули в музей.

Картина «Крик» Эдварда Мунка

«Крик» — серия полотен художника-экспрессиониста Эдварда Мунка, созданная в 1893-1910 годах. Было создано четыре версии картины, и на каждой изображена кричащая в отчаянии человеческая фигура на фоне обобщенного пейзажного фона и кроваво-красного неба.

В 1994 году картину украли из Национальной галереи, но через несколько месяцев вернули на место. В 2004 году «Крик» и еще несколько произведений украли из музея Мунка. Вернули их только в 2006 году, правда, с повреждениями. В мае 2008 года после реставрации картины вернули в экспозиции.

Рубиновые башмачки

В 1939 году в Голливуде вышел на экраны фильм «Волшебник страны Оз», ставший одним из самых успешных в истории кинематографа. В фильме использовались четыре пары башмачков, которые практически не отличались друг от друга. В этих так называемых рубиновых башмачках в фильме ходила главная героиня Дороти, роль которой сыграла Джуди Гарленд

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Одна из пар рубиновых башмачков находилась в Музее Джуди Гарленд в штате Миннесота. Но в 2005 году они пропали из музея, и до сих пор неизвестно, где находится эта легендарная пара обуви. Стоимость башмачков оценивается в 203 млн долларов.

Яйца Фаберже

Серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже, известная как яйца Фаберже, создавалась в 1885-1917 годах. Всего был создан 71 пасхальный сюрприз, из которых 52 яйца ювелиры выполнили по заказу императора. До наших дней дошло всего 62 яйца, из которых императорских — 54. Остальные же считаются утерянными и пропали без следа. Остается добавить, что на рубеже XIX-XX веков стоимость каждого яйца Фаберже варьировалась от 1500 до 28 300 рублей.

Скрипка Страдивари

Антонио Страдивари — мастер, известный изготовлением очень качественных и самых дорогих струнных инструментов. Широкую известность получили музыкальные инструменты, которые были изготовлены в период с 1689 по 1725 год.

Знаменитая скрипачка Эрика Морини (1904-1995) играла на скрипке Страдивари, изготовленной в 1727 году. Однажды кто-то вломился в ее квартиру и украл эту легендарную скрипку. Морини умерла, а скрипку так и не нашли. Стоимость этого уникального инструмента сегодня оценивается в 3,5 миллиона долларов.

Картины Ван Гога

Винсент ван Гог, нидерландский художник-постимпрессионист, за десять с небольшим лет создал более 2100 полотен, среди которых около 860 картин маслом. Но действительно знаменитым он стал только после смерти. Даже небольшие его полотна стали стоить баснословных денег.

Из Музея Ван Гога в Амстердаме были украдены две картины — «Вид на море у Схевенингена» и «Выход из протестантской церкви в Нюэнене», общая стоимость которых оценивается в 30 миллионов долларов. Воры были пойманы, посажены в тюрьму, но картины в музей так и не вернулись.

Солонка Челлини

«Сальера» — золотая настольная статуэтка, которую в 1543 году изготовил ювелирный мастер Бенвенуто Челлини для французского короля Франциска I. Этот артефакт считается вершиной декоративно-прикладного искусства эпохи маньеризма. К тому же это единственная работа великого мастера, атрибуция которой не вызывает никаких сомнений.

Известно, что в 1570 году король Карл IX подарил «Сальеру» Фердинанду Тирольскому, присутствовавшему на его помолвке с Елизаветой. До XIX века «Сальера» оставалась жемчужиной инсбрукского замка Амбрасс, а затем ее перевезли в столицу Австрии в Музей истории искусств.

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11 мая 2003 года «Сальеру» похитили из музея, который в то время находился на ремонте. При том что стоимость статуэтки оценивается более чем в 50 миллионов евро, австрийские власти за возврат этой уникальной солонки предложили всего 70 тысяч евро, объясняя это тем, что произведение искусства такого уровня продать просто невозможно. 21 января 2006 года полиция обнаружила «Сальеру» закопанной в свинцовой коробке в лесу у города Цветль.

Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг

102-этажный небоскреб на Манхэттене в Нью-Йорке однажды тоже был украден. Правда, кража это была не настоящая, а только провокация. За 90 минут двое журналистов Daily News сумели подделать документы на владение этим зданием. Они показали чиновникам документы, подписанные не нотариусом, а легендарным грабителем банков — Вилли Сатоном. Но подвоха никто не заметил. Целый день журналисты владели одним из самых известных небоскребов, а потом признались, что документы были подделкой, а пошли они на это, чтобы продемонстрировать, что в царящей неразберихе можно украсть даже Эмпайр-стейт-билдинг.

Драгоценности

В 1994 году во Франции произошла самая крупная кража ювелирных изделий. Трое вооруженных мужчин ограбили ювелирный магазин в Carlton Hotel. Они похитили драгоценностей на 30 миллионов фунтов стерлингов, которые, по слухам, принадлежали одному из известнейших французских ювелиров Александру Резе. Позже выяснилось, что автоматы были заряжены холостыми пулями.

«Мона Лиза»

Но одной из самых дерзких краж в истории стало похищение из Лувра всемирно известной «Моны Лизы» кисти великого мастера Леонардо да Винчи . В 1911 году Винченцо Перуджа работал в Лувре стекольщиком. Как-то он заметил, что картину никто не охраняет, и не удержался от соблазна украсть ее. Он просто снял картину со стены, вынул из рамы, спрятал «Джоконду» под пальто и ушел домой.

Два года картина хранилась у него в квартире в чемодане с двойным дном. Задержали вора, когда он попробовал продать картину в Италии.