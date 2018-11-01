На аукцион выставят образец грунта с Луны

На аукционе Сотбис в Нью-Йорке выставят образец грунта с Луны.

Его взяли с поверхности во время лунной миссии под названием "Луна-16". Космическая экспедиция состоялась в сентябре 1970 года. Грунт был взят с местности к югу от края бассейна "Кризис".

По словам представителей аукционного дома, Сотбис планирует выручить за этот лот до миллиона долларов США.

Sotheby's

После окончания лунной миссии образец грунта был передан вдове Сергея Королева как знак уважения к заслугам мужа.

В 1993 году грунт был продан за 442 500 долларов. Вещь хранится под стеклом с регулируемой линзой. На ней пометка "Частницы грунта Луны-16".

Помимо этого, на аукционе можно будет приобрести различные предметы по тематике космических программ: фотографии, личные вещи космонавтов, скафандры и многое другое.