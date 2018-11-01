Какой супертанк хотел создать Гитлер

Изучая архивные документы военных лет, можно только удивляться изобретательности немецких конструкторов военной техники, а также их неудержимой тяги к гигантомании. Особенно ярко данная страсть проявилась к концу войны, когда дни Третьего Рейха были уже сочтены, в создании совершенно фантастических проектов, одним из которых должен был стать супертяжелый танк по прозвищу «Крыса».

Сухопутный крейсер

Назвать танком, проект, разработанный немецкими инженерами доктором Гаккером и Эдвардом Гроте в период с 1942 по 1943 год можно только с очень большой натяжкой из-за его невероятных размеров. Гигантское металлическое сооружение должно было весить около 1 000 тонн и обладать несколькими боевыми башнями. При этом, несмотря на то, что в технической документации указывалось, что данный механизм должен применяться в качестве танка прорыва, представить его в качестве наступательного оружия было практически невозможно. Дело в том, что супертяжелый танк получивший имя Ratte (Крыса), мог передвигаться со скоростью всего 14 км/ч. Для наступательных операций подобная черепашья скорость была слишком мала.

Другое дело оборона. Мощная толстая броня и отличное вооружение делали «Крысу» непреодолимой преградой любого рубежа обороны. Разработку «Крысы» поручили конструкторам крупнейшего немецкого концерна военных заводов, принадлежащего семейству Круппов. Примечательно, что проект создания танка в середине 1942 года одобрил Адольф Гитлер, а затем согласовал Альберт Шпеер . Примечательно, что именно министр вооружений Третьего Рейха предложил присвоить танку имя «Крыса».

Чудо техники

В то же время при изучении проекта создания супертяжелого немецкого танка «Крыса» больше всего поражают его технические характеристики. Учитывая огромный вес танка, превышающий 1000 тонн, в движение он должен был приводиться при помощи восьми 22-цилиндровых двигателей, предназначенных для подводных лодок. Их общая мощность достигала 20 тысяч лошадиных сил. Тем не менее, несмотря на наличие двигателей способных сдвинуть с места подобную махину, разработать ходовую часть для «Крысы» немецкие ученые так и не смогли. Не менее удивительным выглядело вооружение необычного танка.

Конструкторы предложили несколько вариантов, в раках которых на «Крысе» должны были быть установлены пять, семь или девять огневых башен. Не удивительно, что экипаж «Крысы» составил рекордные для танка 40 человек. При этом особую гордость у конструкторов вызывала броня танка, достигавшая 400 мм. По расчетам создателей танка она должна была выдержать попадание снаряда любой мощности, которыми в то время располагали СССР, США и Великобритания.

Даже боекомплект для пушек, расположенных в башнях танка подавался не вручную, а при помощи специального подъемника. Вести огонь «Крыса» могла, как по наземным целям, так и по самолетам с помощью зенитных орудий размещенных на ее башнях. Тем не менее, несмотря на внушительное вооружение, броню, и огромную мощь, данный танк, в случае его создания, был бы слишком громоздким и вряд ли мог претендовать на «оружие возмездия».

В то же время на его создание требовались крупные средства, которых у Гитлера к концу войны попросту не было. Не удивительно, что проект по созданию «Крысы» свернули на стадии проектирования, лишив советские танковые музеи впечатляющего экспоната вражеской техники.