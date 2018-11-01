Как для Медного всадника выбирали валун

Жил был валун…Жил тысячу лет. А может и миллион. В дремучем лесу на Ижорской земле.

Жил в одиночестве, пока в 1768 году казенный крестьянин Семен Вешняков не наткнулся на это чудо-природы. Находка была торжественно названа Гром-камнем: якобы из-за того, что в валун ударила молния. В это самое время Екатерина II вознамерилась воздвигнуть памятник Петру I. Для постамента к «медному всаднику» требовался хороший валун. Неотесанный камень призван был символизировать допетровскую Русь, которую «обработал» царь-реформатор. Бросили народный клич: « Санкт-Петербургские ведомости » опубликовали обращение к читателям, которые пожелали бы «для постановления… монумента в гору выломать и привезти сюда, в Санкт-Петербург». И через некоторое время в столице объявился Семен Вишняков со своей историей о Гром-камне.

В лес, на указанное крестьянином место, была отправлена специальная комиссия. Чиновники обнаружили до половины ушедший в землю, покрытый мхом, да еще и с деревцом на макушке, Гром-камень с мягкими, немного аморфными формами. Встал вопрос, как доставить это чудо, весом 1600 тонн, в Санкт-Петербург.

15 ноября 1769 году началась уникальная операция по транспортировки камня, которая продолжалась более 4 месяцев. Организаторы процесса долгое время не представляли, как доставить это «дикую скалу» в столицу. По легенде, некий слесарь по фамилии Фюгнер предложил идею «шаровой машины», проверенную на небольшой модели. Камень чисто стесанной поверхностью «низа» ставился на мощную опорную раму («сани»), выполненную из двух составных деревянных брусьев. В нижней части брусьев, жестко скрепленных тяжами и распорами в цельную раму, врезаны были литые медные опрокинутые вниз желоба.

Этим брусьям отвечали направляющие рельсовые брусья с такими же желобами, укладываемые на безупречно подготовленное полотно зимней дороги. Опорная рама — «сани», загруженная камнем, укладывалась на бронзовые шары (по 15 штук с каждой стороны), помещенные в нижних желобах рельсовых брусьев, и усилиями мужиков и солдат с помощью воротов и блоков приводилась в движение. Таким образом, с помощью инженерной мысли и физической мощи русского народа Гром-скала прибыл в Санкт-Петербург, чтобы стать постаментом для Петра I. Перед этим камень довольно сильно пообтесали, «сгладив» мощь и мягкие черты.

История Гром-камня очень напоминает историю русского народа. Который, вытащенный из лесов, стал постаментом для монархов-реформаторов. Однако можно не сомневаться, наступит время, когда «медь» уйдет на переплавку, и валун даст волю растительности: покроется мхом, и на нем вырастет березка. И лес возвратит свою власть над камнем.