Рядом с Кремлем нашли клад

135 старинных медных монет конца XIX века обнаружили в районе Софийской набережной во время проведения строительных работ. Клад был зарыт под землей на глубине полутора метров.

Общая сумма клада небольшая и составляет всего 2 рубля 36 копеек, это заработок рабочего той эпохи за несколько дней. Известно, что в те времена простые рабочие получали от 30 до 50 копеек в день.

Самые ранние монеты датированы 1870 годами, поздние — 1915 годом. Археологи предполагают, что деньги были спрятаны во время обострения экономического кризиса в Первую мировую войну из-за обесценивания бумажных денег. До начала XX века место Софийской набережной было густо застроено двух— и трехэтажными домами, возможно, монеты принадлежат одному из жильцов этих мест.

На монетах остались следы кожи, поскольку хранились они, вероятно, в кожаном мешке. Их отправят на реставрацию, а после передадут в музей.