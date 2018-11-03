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Рядом с Кремлем нашли клад
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Рядом с Кремлем нашли клад 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
135 старинных медных монет конца XIX века обнаружили в районе Софийской набережной во время проведения строительных работ. Клад был зарыт под землей на глубине полутора метров.
Общая сумма клада небольшая и составляет всего 2 рубля 36 копеек, это заработок рабочего той эпохи за несколько дней. Известно, что в те времена простые рабочие получали от 30 до 50 копеек в день.
Самые ранние монеты датированы 1870 годами, поздние — 1915 годом. Археологи предполагают, что деньги были спрятаны во время обострения экономического кризиса в Первую мировую войну из-за обесценивания бумажных денег. До начала XX века место Софийской набережной было густо застроено двух— и трехэтажными домами, возможно, монеты принадлежат одному из жильцов этих мест.
На монетах остались следы кожи, поскольку хранились они, вероятно, в кожаном мешке. Их отправят на реставрацию, а после передадут в музей.
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