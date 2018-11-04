ВАГ-73: как стрелял самый необычный пистолет СССР

Советские инженеры создали не только большое количество стрелкового оружия, которое затем успешно применялось в войсках и правоохранительных органах , но и немало оригинальных, а порой и вовсе фантастических для своего времени изделий. Один из таких образцов — пистолет ВАГ-73.

Новатор-самоучка

Удивительно то, что изделие было разработкой не какого-то конструкторского бюро или научно-исследовательского института, а одного человека — инженера-самоучки, который, к тому же, не имел профильного образования. Само название пистолета — это аббревиатура из первых букв имени, отчества и фамилии советского инженера Владимира Алексеевича Герасименко , а цифра 73 — год появления на свет пистолета. Впрочем, это вторая модель, в 1972 году Герасименко изобрел ещё более раннюю модификацию, которая отличалась магазином.

Еще со времен Великой Отечественной самоучка трудился на заводе "Арсенал" , где разрабатывались космические и авиационные оптические системы. Разработка стрелкового оружия было своеобразным хобби Герасименко, которым он увлекся в 1940-е годы.

История создания ВАГ-73 сама по себе показательна тем, что в СССР по собственной инициативе одного человека велась разработка инновационного для тех лет оружия. Впрочем, без контроля органов госбезопасности тут все равно не обходилось. Труды Герасименко не прошли даром: за свою жизнь он смастерил более 20 изделий, получив семь авторских свидетельств.

Чаще всего имя Герсименко вспоминают именно когда говорят о ВАГ-73. Инженер-самоучка смог то, чего до него не удавалось в СССР никому: он представил работоспособный автоматический пистолет с безгильзовыми патронами. Впрочем, обо всем по порядку.

Особенности стрельбы

Основной особенностью ВАГа был используемый патрон — он использовал безгильзовый принцип и представлял собой абсолютно новую концепцию. Это была пуля из стали, в основании которой была выемка для пороха. Закрывалось это медной крышкой на дне патрона, в которой было отверстие, закрытое сгорающим капсюлем. Медный выступающих бортик задней крышки врезался в нарезы ствола, по аналогии с артиллерийскими снарядами.

В чем преимущества такого патрона? Прежде всего, сокращение веса снаряда почти вдвое. Кроме того, безгильзовые боеприпасы увеличивают скорострельность пистолета за счет отсутствия задержек, которые связаны с деформацией гильзы.

Вести огонь из ВАГ-73 можно было как типичными для пистолетов одиночными выстрелами, так и очередями. Уникальной особенностью было наличие пневматического замедлителя затвора, который снижал отдачу и повышал меткость.

Любопытно и то, что стрелок мог производить выстрел из ВАГ-73 как с предварительным взведением курка, так и самовзводом. При самовзводной стрельбе нажатие на спусковой крючок производится сразу, без взведения курка. Это позволяет увеличить скорострельность и частоту ведения огня. В наше время большинство пистолетов имеют функцию самовзводной стрельбы, но для начала 1970-х годов разработка Герасименко была новаторской.

Гигантский магазин

Еще одной особенностью фантастического пистолета был огромных размеров двухрядный магазин тандемного типа по 24 патрона в каждом. Это и было главное отличие ВАГ-72 от ВАГ-73. В 73-й модели. Таким образом, в магазине ВАГ-73 было 48 патронов. Когда патроны заканчивались в переднем магазине, в приемник начинали поступать боеприпасы из заднего.

Для сравнения, один из основных и наиболее распространенных пистолетов советского времени — пистолет Макарова (ПМ), эксплуатировавшийся с 1951 года, имел на вооружении 8-патронный магазин. Даже после модернизации в 1994 году ПМ мог вместить не более 12 патронов.

Близко не приблизились к ВАГ-73 по емкости магазина и современные образцы. Так, пистолет Ярыгина, принятый на вооружение в 2003 году, имеет магазин на 18 патронов.

Ручной монстр

ВАГ-73 обладал воистину монструозными размерами и массой. 235 миллиметров в длину и 135 в высоту при весе в 1,2 килограмма. Он был длиннее, чем даже далеко не маленький пистолет Стечкина. А пистолет Макарова имел в длину 161 миллиметр и 126 — в высоту, а его максимальная масса (при наличии патронов в магазине) составляла 810 граммов. Таким образом, ПМ даже с полным боекомплектом весил на треть меньше ВАГа.

Существенными недостатками разработки, помимо габаритов и веса (из-за чего, к примеру, держащая пистолет рука гораздо быстрее уставала) являлась стоимость безгильзовых боеприпасов. Оказалось, что их производство обходится в разы дороже обычных патронов, а оно ещё даже не было налажено. Кроме того, выяснилось, что из-за сложности конструкции ВАГ-73 быстро загрязняется и не очень надежен.

На полке

Изобретатель-самоучка Владимир Герасименко умер в 1987 году. К сожалению, разработанный им пистолет не заинтересовал военных и так и не попал в серийное производство ни при жизни новатора, ни после.

В конце 1980-х годов разработки инженера, в том числе ВАГ-73, были переданы Киевским комитетом госбезопасности в Артиллерийский музей в Ленинграде. Никаких сопроводительных документов на экспонаты не было. В фондах этого музея они и находятся по сей день.

Однако, это оружие не стало единственным, где применена концепция артиллерийских решений в стрелковом оружии. Знаменитый АН-94 "Абакан" хоть и не использует наработок Герасименко, но в его идее тоже прослеживается "артиллерийская нотка":ствольная коробка автомата выступает в роли лафета для подвижного ствола.