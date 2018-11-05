Голограммы «проведут» лекции вместо преподавателей

Новые методы обучения пробуют ввести в имперском колледже Лондона. Об это сообщает BBC.

Этот колледж станет первым учебным заведением, в котором будет опробована инновация. В качестве экспериментальной площадки была выбрана бизнес-школа, но затем новую технологию распространят и на другие подразделения колледжа.

Директор лаборатории Imperial Edtech Lab Дэвид Лефевр уверен, что такой формат позволяет создать более сильный эффект присутствия, чем видеоконференции. Ожидается, что благодаря новой методике студенты покажут более высокие результаты.

Вести занятие таким образом смогут несколько преподавателей одновременно, а голограмму одного преподавателя можно будет воспроизвести в разных местах зала одновременно. Кстати, лекции можно будет использовать и в записи, правда настоящего взаимодействия с аудиторией уже не получится. В имперском колледже считают, что со временем эта технология станет очень распространенной.