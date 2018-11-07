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Как почесать нос в космосе, находясь в скафандре
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Как почесать нос в космосе, находясь в скафандре 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Samantha Cristoforetti/CC BY 2.0
Космические инженеры нашли решение для этой очень жизненной задачи. Есть такие устройства, необходимость которых проверяется исключительно опытом.
На самом деле, чтобы почесать кос, находясь в скафандре, внутри него установлено специальное приспособление. Оно называется устройство Вальсальва и изначально было придумано совсем не для этого. Оно необходимо, чтобы выравнивать давление во внутреннем ухе во время того, как скафандр надувают и сдувают. По сути это устройство сделано для того, чтобы при изменении давления в скафандре продуть уши. Со внутренней стороны шлема расположены две мягкие подушки. Если в них упереться, они зажимают нос — это и есть устройство Вальсальва.
Но сами космонавты придумали ему и другое применение. Шершавая поверхность материала и удобное расположение позволяют почесать нос об эту небольшую штучку.
Сами космонавты смеются, что это устройство просто жизненно необходимо. Потому что по закону подлости нос действительно начинает чесаться, как только человек надевает скафандр и выходит в открытый космос.
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