Вещи, о предназначении которых не все знают

Вы когда-нибудь думали, зачем нужны крошечные дырочки в крекерах? Ведь печенье не потеряет во вкусе, если будет цельным. Объясняется загадка просто: тесто, из которого пекут крекеры, при высокой температуре увеличивается в объёме. Если дырочек не будет, то воздух внутри печенья будет сильно раздувать их. Дырочки позволяют горячему воздуху выйти наружу, а печеньям сохранить форму.

Ещё одна вещь, которая неизменно вызывает вопросы, — поля в школьных тетрадках. Кажется, что отделение границы на странице — занятие бесполезное, но в реальности в этом есть смысл. Отступ позволяет написанному на странице смотреться более аккуратно, да и учителю куда удобнее оставлять заметки на полях, а не втискивать их между строчек.

А вот те, кто часто бывает в ресторанах, наверняка удивляются, зачем поварам нужны непрактичные высокие колпаки. Версий появления таких головных уборов множество, и одна из них гласит, что такие колпаки появились ещё в Древней Ассирии. Там повара считались важными персонами, которые были достойны короны. Разумеется, настоящие короны им не полагались, поэтому повара заменили их на высокие шапки.

Почему появилась мода забрасывать обувь на провода? Почему автомобильные шины всегда чёрного цвета? Почему к одежде прикладывают небольшой лоскуток ткани? Ответы на все эти вопросы узнайте из ролика.