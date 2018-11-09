Кресло Стивена Хокинга было продано на аукционе

В британском аукционном доме Christie’s было продано одно из инвалидных кресел Стивена Хокинга , а также его докторская диссертация и коллекция научных наград. Среди лотов было одно из приглашений на вечеринку, устроенную физиком-теоретиком в 2009 году для путешественников во времени.

За инвалидное кресло и семь медалей ученого было выручено 390 тысяч долларов. Черная летняя куртка Хокинга была продана за 52 тысячи долларов. Именно в ней он снялся в документальном фильме "Любимые места Стивена Хокинга" в 2016 году. Копия книги "Краткая история времени", на которой ученый оставил свой отпечаток пальца, ушла с молотка за 90 тысяч долларов. Также были проданы тексты различных работ ученого, его портрет и сценарий одного из эпизодов мультсериала "Симпсоны" с его участием.

В 2009 году Стивен Хокинг утроил вечеринку для путешественников во времени, а приглашения разослал в 2013. К сожалению, никто во времени путешествовать не научился, поэтому на вечеринке он был один. Приглашение на необычное мероприятие было продано на аукционе.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1985 ученый тяжело заболел, а после операции потерял голос. Он умер 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.