Ещё
В Россию вернулись вещи Александра II
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Россию вернулись вещи Александра II 

Собака.ru 14 часов назад
Фото: Собака.ru
Франция вернула России реликвии императорской семьи.
Среди предметов рубашка царя, в которой он был последние часы своей жизни. Посол РФ в Париже Алексей Мешков принял предметы на собрании общественной ассоциации «Франко-русский альянс». Об этом сообщает ТАСС.
«Мы долго пытались вернуть похищенные ценности. И вот теперь, с помощью французских властей, это удалось осуществить»,
— поблагодарил властей Франции посол РФ.
Ценные вещи были захвачены ранее одной из религиозных организаций Ниццы. До этого окровавленную рубашку императора хранила его супруга, княгиня Екатерина Юрьевская.
Несколько лет назад после длительных судебных тяжб России удалось подтвердить право собственности на Свято-Николаевский собор в Ницце, а значит и на исторические реликвии, хранящихся в нем. Однако ассоциация ACOR, владевшая собором до этого момента, присвоила ценности себе. Только сейчас их удалось вернуть. Не без помощи французского правительства. Помимо окровавленной рубашки, в которой был император Александра II последние часы жизни перед покушением 13 марта 1881 года, России возвратили три платка с вензелем, жилет и мундир государя, прижизненный портрет.
Сообщается, что личные вещи вновь можно будет увидеть в Ницце — в Свято-Николаевском соборе РПЦ, ныне принадлежащем России и в котором хранились реликвии до их похищения.
Собака.ru: последние новости
Музей блокады построит архитектор «Олимпийского парка» в Сочи Земфира собирается записать новый альбом Московский детский камерный Театр игрушка покажет два спектакля в StoryHome
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как из эконома пытаются попасть в бизнес-класc16
Как работают «кафе смерти» в Москве112
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера111
Сколько зарабатывал Ленин265
Пропала в своем же доме и превратилась в мумию15
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
02:17
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера
Безумный мир
00:57
Чему обучали женщин, которые работали в КГБ
Люди
10:11
Зверюшки, с которыми лучше не связываться
Безумный мир
04:26
Загадочные открытия, сделанные в Египте
Места
10:02
Вещи, о предназначении которых не все знают
Вещи
01:17
Кто остался в выигрыше от развала СССР
Истории
03:55
Галактика, заставившая ученых задуматься
Истории
10:23
Самые охраняемые на планете места
Места
12:24
Очень странные места на Земле
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение