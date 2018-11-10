В Россию вернулись вещи Александра II

Франция вернула России реликвии императорской семьи.

Среди предметов рубашка царя, в которой он был последние часы своей жизни. Посол РФ в Париже Алексей Мешков принял предметы на собрании общественной ассоциации «Франко-русский альянс». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы долго пытались вернуть похищенные ценности. И вот теперь, с помощью французских властей, это удалось осуществить»,

— поблагодарил властей Франции посол РФ.

Ценные вещи были захвачены ранее одной из религиозных организаций Ниццы. До этого окровавленную рубашку императора хранила его супруга, княгиня Екатерина Юрьевская.

Несколько лет назад после длительных судебных тяжб России удалось подтвердить право собственности на Свято-Николаевский собор в Ницце, а значит и на исторические реликвии, хранящихся в нем. Однако ассоциация ACOR, владевшая собором до этого момента, присвоила ценности себе. Только сейчас их удалось вернуть. Не без помощи французского правительства. Помимо окровавленной рубашки, в которой был император Александра II последние часы жизни перед покушением 13 марта 1881 года, России возвратили три платка с вензелем, жилет и мундир государя, прижизненный портрет.