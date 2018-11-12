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Куртку Майкла Джексона продали на аукционе
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Куртку Майкла Джексона продали на аукционе 

Рамблер 11 часов назад
Фото: globallook
В Нью-Йоркском аукционном доме Julien's Auctions была продана куртка короля поп-музыки Майкла Джексона.
Черная куртка с ремешками и серебряными застежками ушла с молотка за 298 тысяч долларов. По информации аукционного дома, стоимость куртки составляла 80-100 тысяч долларов. Именно эту куртку артист носил во время первого сольного концертного тура Bad Tour, который проходил с сентября 1987 года по январь 1989. На куртке имеется автограф самого певца. Этот предмет гардероба Майкла является одним из самых знаковых костюмов, вместе с его красной курткой, которая была продана в 2011 году за 1,8 миллионов долларов.
Всего в списке вещей было более 800 лотов, имевших отношение к Майклу Джексону или к другим известным музыкантам. Также Julien's Auctions выставили на продажу электрогитары Элвиса Пресли, Боба Дилана, Эрика Клэптона, платья и туфли Ареты Франклин, и украшения, которые носила Мадонна.
Вещи Майкла Джексона — одни из самых коллекционируемых после его смерти. Напомним, что великий артист родился 29 августа 1958 года. Майклу было всего 50, когда его жизнь оборвалась из-за внезапной остановки сердца в июне 2009 года.
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