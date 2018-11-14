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Для чего русским ставят забор
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Для чего русским ставят забор 

Кириллица 4 часа назад
Фото: depositphotos
Забор — это и непреодолимая преграда, и одиночество человека и страны в большом мире.
Слово «забор» в русском языке образовалось от «заплота» — конструкции, представлявшей собой врытые в землю опоры — столбы — на которых горизонтально укреплялись жерди, а к жердям вертикально устанавливались доски или бревна.
Согласно словарю Даля, забор представляет изготовленную из брёвен сплошную ограду. На Руси само слово «город» образовалось от «ограды» — стены, огораживающей какое-то место.
Любое крупное поселение начиналось с забора. И, наоборот, считалось, что город перестает существовать после того, как разрушается окружающее его укрепление. С точки зрения градостроения, начало отсчёта существования города берется от момента построения городской стены.
Без забора, без запора не уйдешь от вора. Где забор, тут и вор. Изба крепка запором, а двор забором. Стол здоров, да забор плох. Срубить столбы — заборы повалятся. Забор хорош, да столбы сгнили. Не ставь забор на пути всадника. Не садись под чужой забор — а хоть в крапивку, да под свой. Изба крепка запором, а двор — забором.
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